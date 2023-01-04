Илон Маск опубликовал новый пакет "файлов Twitter". В новой публикации внутренней переписки Twitter подробно рассказывается об отношениях между социальной сетью и государственными учреждениями.

В том числе о том, как правительство США потребовало, чтобы соцсеть заблокировала почти 250 000 учетных записей.

"Агентство правительства США потребовало заблокировать 250 тысяч аккаунтов, включая журналистов и канадских чиновников", - написал Маск в комментарии журналисту Мэтту Тайбби, опубликовавшему расследование.

Тайбби сообщил о растущем и бесконечном давлении со стороны правительства США на Twitter, чтобы оно работало рука об руку с Конгрессом, чтобы выследить вмешательство России в платформу, в частности, во время выборов 2017 года.

Тем не менее, сформированная группа Twitter по поиску российского влияния на платформе продемонстрировала "отсутствие скоординированных" усилий со стороны РФ, а источниками пропаганды оказались одиночные аккаунты без рекламной поддержки.

Несмотря на такие выводы, платформа социальных сетей все равно начала сотрудничество с Конгрессом и ввела цензуру для борьбы с предполагаемой российской дезинформацией.

Под давлением правительства США Twitter заблокировал почти 250 000 учетных записей, включая учетные записи, связанные с журналистами, некоторые из которых ставили под сомнение происхождение пандемии, и учетные записи, которые были подписаны на "две или более" учетные записи китайских дипломатов.

Ранее Маск признался, что американские власти платили Twitter миллионы за цензуру.

При этом бывший глава Twitter признал, что сам допустил влияние на социальную сеть активистов и государства.