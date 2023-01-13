Американские политики и СМИ продвигали конспиративные теории об активности русских ботов в Твиттер, зная, что сама социальная сеть ничего такого у себя не находила.

Это следует из внутренней документации, которая становится достоянием гласности по инициативе нынешнего владельца Твиттера Илона Маска, пишет Fox News.

Согласно документам, в 2018 году демократический истеблишмент и союзные ему медиа пытались свалить на русских ботов кампанию за рассекречивание доклада конгрессмена Дэвина Нунеса об ошибках ФБР при расследовании сговора, якобы существовавшего между Дональдом Трампом и властями РФ.

"Твиттер предупреждал политиков и СМИ, что у них не просто нет доказательств, но есть доказательства того, что аккаунты не были российскими, однако это игнорировалось", - написал в этой соцсети журналист Мэтт Таибби.

Прежнее руководство Твиттера, по его словам, предпочло публично не оспаривать тезис об ответственности России за многочисленные посты с хештэгом "ReleaseTheMemo" ("Обнародовать меморандум").

Речь идет о требовании к комитету Палаты представителей по разведке опубликовать конфиденциальный доклад, составленный его председателем республиканцем Девином Нуньесом.

Сторонники этого требования утверждали, что этот доклад проливал свет на предвзятость ФБР и Минюста в их расследовании возможных связей между предвыборным штабом Трампа и Россией.

Ранее мы писали, что американские власти платили Твиттеру миллионы за цензуру.

А бывший глава соцсети признал, что сам допустил влияние на социальную сеть активистов и государства.