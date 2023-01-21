Американский предприниматель Илон Маск назвал "крайне опасной" ситуацию, если США решат поддержать украинские удары по Крыму.

Об этом миллиардер написал в соцсети Твиттер.

"Я полностью поддерживаю Украину, но безжалостная эскалация крайне опасна для Украины и всего мира", - сказано в посте.

Пост Маска размещен под ссылкой на статью газеты New York Times о том, что у Джо Байдена готовы помочь Украине нацелиться на Крым и наносить удары по полуострову, даже если такой шаг увеличивает риск эскалации. Таким образом, владелец Твиттера прокомментировал информацию издания. По сведениям газеты, администрация США "начинает склоняться к тому, что Киеву могут быть необходимы" средства для нанесения ударов по Крыму, даже если такой шаг повысит риск эскалации насилия.

Между тем вчера заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге подтвердила данные газеты, сказав, что США будут поддерживать Украину, включая возможную операцию по захвату Крыма.

"США помогают Украине, и это министерство (обороны - Ред.) заявляло, что мы будем с Украиной так долго, как требуется. Это включает операцию в Крыму", - произнесла Сингх.