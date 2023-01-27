Американский предприниматель Илон Маск сменил имя пользователя в Твиттере, а теперь социальная сеть не позволяет ему вернуть настоящее.

Об этом новый владелец сервиса микроблогов сделал публикацию в принадлежащей ему сети.

"Сменил свое имя на Мистер Твит, теперь Твиттер не позволит мне изменить его обратно", - написал Маск.

Корреспондент Financial Times Питер Макги объяснил, почему Маск выбрал такое имя.

"Для тех, кто не в курсе шутки: адвокат инвесторов, подающих в суд на Илона, случайно назвал его "мистер Твит", пока допрашивал его на этой неделе", - написал Макги.

Ранее Маск опубликовал документы о том, как правительство США давило на Твиттер и вынуждало блокировать аккаунты.

Также Маск путем опроса узнал у подписчиков Твиттера, нужно ли ему дальше руководить соцсетью.