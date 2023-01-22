Владелец соцсети Twitter, американский бизнесмен Илон Маск поддержал российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" Ивана Проворова, отказавшегося надеть форму с ЛГБТ-символикой перед матчем регулярного чемпионата с "Анахаймом".

Пользователь Максвел Мейер ретвитнул видео, на котором аналитик NHL Network Джей Градек, обсуждая Проворова, заявил: "Если тебя это так сильно беспокоит, всегда есть возможность уехать, вернуться туда, где ты чувствуешь себя комфортнее. Я так понимаю, что там происходит какой-то конфликт, может, поучаствуешь".

Илон Маск прокомментировал пост.

"Маятник качнулся слишком далеко", – написал владелец Twitter.

На видео, которое было опубликовано на странице пользователя Максвела Мейера, идет обсуждение поступка Проворова. Один из аналитиков заявил, что за отказ россиянина надеть форму с ЛГБТ-символикой его должны выслать из США.

Напомним, 18 января "Филадельфия" обыграла "Анахайм" со счетом 5:2. Хоккеисты "Филадельфии" вышли на предматчевую раскатку в форме с изображением ЛГБТ-символики.

Проворов отказался надевать такую форму, заявив, что он "остается верен себе и своей религии". После матча россиянина поддержал главный тренер "Филадельфии" Джон Торторелла.

Ранее мы писали, что семь сборных на Кубке мира в Катаре вынуждены были отказаться от повязок в поддержку ЛГБТ.

Также "Страна" рассказывала, что еще до начала Кубка мира по футболу капитан сборной Сербии Душан Тадич отказался выполнять ряд требований оргкомитета чемпионата мира в Катаре - в частности, надеть повязки в поддержку ЛГБТ и Украины.