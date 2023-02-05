В США присяжные оправдали миллиардера Илона Маска, которого группа инвесторов Tesla пыталась засудить за посты в Twitter 5-летней давности по делу о ценных бумагах.

Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, присяжным потребовалось два часа, чтобы единогласно признать Маска невиновным

Известно, что в августе 2018 Илон Маск публично заявлял о планах выкупить акции Tesla по 420 долларов за штуку, чтобы сделать компанию полностью частной. Сделка в итоге не состоялась, а котировки Tesla пережили продолжительный период турбулентности.

Присяжные в Сан-Франциско приняли аргументы Маска, что в тот момент он действительно считал "обеспеченным" финансирование сделки по линии суверенного фонда Саудовской Аравии.

Бизнесмен отреагировал на оправдательное решение присяжных на своей странице в Twitter.

"Слава Богу, мудрость людская возобладала! Я глубоко признателен жюри за единогласное постановление о невиновности", - написал Маск.

Ранее мы писали, что в Офисе президента обвинили Илона Маска в искусственном сокращении охвата украинских официальных аккаунтов в Twitter.

Также "Страна" рассказывала, что в США в отношении компании Neuralink Илона Маска начали расследование из-за опытов на животных.