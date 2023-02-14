Во вторник, 14 февраля, в Украине отсутствует дефицит мощности в энергосистеме. Таким образом, лимиты потребления не применяются в областях уже второй день подряд.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

При этом в компании предупреждают, что в случае роста потребления могут применяться отключения.

Сетевые отключения на данный момент действуют в Одессе, они, по заверению компании, "незначительны".

В компании заявили, что выведен в ремонт энергоблок на одной из электростанций. Это компенсируется усиленной работой гидроэлектростанций, которые из-за половодья имеют достаточно ресурсов. Также идет импорт электроэнергии из Словакии.

Напомним, в Одессе вчера запустили городской электротранспорт.

Также сообщалось, что министр энергетики пообещал, что света в Украине будет больше. Такое заявление он сделал 11 февраля.

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