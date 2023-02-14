В Украине нет дефицита мощности в энергосистеме. Лимиты потребления не применяются в регионах второй день
Во вторник, 14 февраля, в Украине отсутствует дефицит мощности в энергосистеме. Таким образом, лимиты потребления не применяются в областях уже второй день подряд.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
При этом в компании предупреждают, что в случае роста потребления могут применяться отключения.
Сетевые отключения на данный момент действуют в Одессе, они, по заверению компании, "незначительны".
В компании заявили, что выведен в ремонт энергоблок на одной из электростанций. Это компенсируется усиленной работой гидроэлектростанций, которые из-за половодья имеют достаточно ресурсов. Также идет импорт электроэнергии из Словакии.
Напомним, в Одессе вчера запустили городской электротранспорт.
Также сообщалось, что министр энергетики пообещал, что света в Украине будет больше. Такое заявление он сделал 11 февраля.
Мы следим за новостями 14 февраля в своем онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.