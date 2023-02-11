Министр энергетики Герман Галущенко пообещал, что в Украине с текущего момента будут вырабатывать больше электроэнергии.

Его слова приводит "Интерфакс-Украина".

"С сегодняшнего дня света станет больше", - заявил министр, комментируя окончание ремонта одного из энергоблоков АЭС, название которой раскрывать не стал. Однако позже стало известно, что речь идет о Ровенской станции.

По словам Галущенко, коллектив АЭС сделал уникальную работу, проведя ремонт блока в столь сжатые сроки - чуть больше месяца. Он считает, что это достижение "даже тяжело с чем-то сравнить".

Это девятый и последний из доступных Украине энергоблоков.

"Все девять энергоблоков работают, на протяжении ночи подключенный блок догрузится, и на номинале будут работать все энергоблоки", - прокомментировал ситуацию президент "Энергоатома" Петр Котин.

Котин тоже вместе с Галущенко отметил, что ремонт был выполнен в рекордно короткие сроки, ориентировочно в три раза меньше запланированного, за что выразил благодарность коллективу этой АЭС. Как он рассказал, также отремонтирован турбогенератор еще одного энергооблока, вследствие чего доступная мощность в системе увеличилась. Всего с учетом обоих ремонтов мощность увеличилась на 1,2 ГВт.

Вчера мы сообщали, что из-за ракетной атаки РФ был остановлен один из энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Между тем спутниковые снимки показывают, что Россия с ноября 2022 года осушает Каховское водохранилище, что грозит безопасной работе Запорожской АЭС.