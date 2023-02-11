Судя по спутниковым данным, полученным американской вещательной корпорацией NPR, Россия, похоже, осушает Каховское водохранилище. Это происходит с начала ноября 2022 года, пишет NPR.

Вода идет бурным потоком через шлюзовые затворы гидроэлектростанции, контролируемой российскими войсками. В результате спутниковые снимки показывают, что уровень воды в водохранилище упал до самой низкой отметки за 30 лет.

В конце прошлой недели Международное агентство по атомной энергии заявило, что ему известно о потенциальном риске для Запорожской АЭС, связанном с падением уровня воды в водохранилище.

"Даже несмотря на то, что снижение уровня воды не представляет непосредственной угрозы для ядерной и физической безопасности, оно может стать источником беспокойства, если ему будет позволено продолжаться", - цитирует NPR генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Как писала "Страна", из-за обмеления Каховского водохранилища жителям Марганца советуют запастись водой.

Также "Страна" писала, как в Днепре из-за обстрела россиянами дамбы Каховской ГЭС массово гибнет рыба, начато уголовное производство.