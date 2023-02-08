Неконтролируемый сброс воды российскими военными на Каховской ГЭС приводит к стремительному снижению воды в Каховском водохранилище. Это угрожает безопасной работе Запорожской АЭС и водоснабжению ряда украинских городов.

Об этом сообщает Запорожская ОВА по итогам внеочередного заседания Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По данным ОВА, уровень в 13,2 м минимальный для забора воды в охлаждающий резервуар. В случае остановки ее подачи начнутся проблемы с охлаждением реакторов, а это приведет к катастрофе.

На сегодняшний день проблем с водозабором в верхнем бьефе Днепровской ГЭС нет, но уровень воды в нижнем бьефе неконтролируемо снижается.

"Из-за этого большие населенные пункты, которые берут воду из нижнего бьефа, в частности Энергодар, Мелитополь и Бердянск, уже сегодня столкнулись с проблемой водоснабжения. Сейчас эти города находятся во временной оккупации, поэтому повлиять на ситуацию мы не можем", - заявил заместитель главы Запорожской ОВА Геннадий Тимченко.

На заседании заявили, что особенно остро вопрос водоснабжения возникнет летом, когда естественный уровень воды значительно снизится.

При этом, как пишет ОВА, по наблюдениям "Укргидроэнерго", большой объем воды, сбрасываемой через Каховскую ГЭС связан не с ее повреждением, а с умышленными действиями российских военных, открывших шлюзы станции.

Ранее сообщалось, что в Днепре из-за обстрела россиянами дамбы Каховской ГЭС массово гибнет рыба. Начато уголовное производство.

Также мы писали, что в Новой Каховке оккупанты не исключили консервации Каховской ГЭС.