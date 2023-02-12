С понедельника, 13 февраля, в Одессе планируют запустить городской электротранспорт.

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Одессагорэлектротранс".

"У нас хорошее известие: завтра выходим на маршруты и ждем встречи с вами", - говорится в сообщении.

Напомним, электротранспорт в Одессе не работал с момента крупной аварии на подстанции в начале февраля.

Ранее в "Укрэнерго" сообщили, что ситуация со светом в Одессе, где действуют аварийные отключения, будет улучшаться. Компания заявляет, что смогла предоставить области дополнительный объем электроэнергии, а это, в свою очередь, улучшит энергопитание Одессы и района.

"Страна" в отдельном материале рассказывала, как живет Одесса после аварии на ключевой подстанции. Напомним, что 4 февраля была уже вторая авария. Первая произошла 3 февраля. Сгорели мощные трансформаторы и другое оборудование, которые были повреждены ракетным обстрелом 26 января. Тогда оборудование удалось быстро отремонтировать, но вскоре на подстанции произошел пожар.

Тем временем война в Украине продолжается уже 354-й день. Мы следим за новостями 12 февраля в своем онлайне.

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