В Одессе сохраняется сложная ситуация с электричеством. Тем не менее, сегодня вечером, 9 февраля, ДТЭК должно анонсировать введение графиков отключений (сейчас в области действуют аварийные отключения).

Об этом заявил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

Он сказал, что общался с главой "Укрэнерго" насчет увеличения лимитов для области.

По его словам, за ночь в Одесском районе случилось более 100 локальных аварий.

Напомним, вчера в Укрэнерго дали прогноз о ситуации со светом в Одессе. Компания заявляла, что смогла предоставить области дополнительный объем электроэнергии, а это, в свою очередь, улучшило энергопитание города и района.

Также сообщалось, что вчера вечером во многих районах города происходили скачки напряжения и "моргал" свет. Это происходило из-за ремонтно-восстановительных работ в южной части города.

"Страна" в отдельном материале рассказывала, как живет Одесса после аварии на ключевой подстанции. Напомним, что 4 февраля была уже вторая авария. Первая произошла 3 февраля. Сгорели мощные трансформаторы и другое оборудование, которые были повреждены ракетным обстрелом 26 января. Тогда оборудование удалось быстро отремонтировать, но вскоре на подстанции произошел пожар.