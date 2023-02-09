В четверг, 9 февраля, с 10:00 до 15:00 не будут выключать свет в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщил ДТЭК в своем телеграм-канале.

Также оператор опубликовал лимиты для этих регионов на четверг:

Киев с 00:00 до 10:00 – 845 МВт, с 15:00 до 24:00 – 1027 МВт,

Киевская область с 00:00 до 10:00 – 774 МВт, с 15:00 до 24:00 – 823 МВт,

Днепропетровская область с 00:00 до 10:00 – 1533 МВт, с 15:00 до 24:00 – 1595 МВт.

В то же время в Одесской области все еще сложная ситуация со светом, добавили в ДТЭК.

Ранее в Yasno объяснили, почему в Киеве в часы плановых отключений свет пропадает не у всех абонентов одной группы. Как отметили в компании, иногда во время плановых отключений отключают не все дома в одной группе, а только часть, поскольку лимиты позволяют отключать не всех.

В среду жители Одессы сообщали, что во многих районах города происходили скачки напряжения и моргал свет. Это наблюдалось из-за ремонтно-восстановительных работ в южной части города, сообщил Департамент городского хозяйства местного горсовета в комментарии местным СМИ.