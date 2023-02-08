Киев по состоянию на вечер среды, 8 февраля, остается в плановых графиках отключения света, несмотря на морозы.

Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко в Фейсбуке.

Он также рассказал, что иногда во время плановых отключений отключают не все дома в одной группе, а только часть, поскольку лимиты позволяют отключать не всех. При этом Коваленко пообещал, что, если сегодня отключают одну часть группы, то завтра отключат другую.

"Иногда ограничения от "Укрэнерго" могут быть такими, что всю группу отключать и не нужно. Если лимиты и характер потребления позволяет, коллеги из ОСР (операторы системы распределения - Ред.) не отключают всех входящих в одну группу клиентов. А ограничиваются только необходимой частью. Мы знаем, что одна группа рассчитана, например, где-то на 400 МВт. Если действует ограничение в 200 МВт, то, очевидно, всех отключать и не нужно. В то же время коллеги следят за справедливым распределением. Это означает, что если сегодня были отключены 1-5 подгруппы, то завтра при таких же ограничениях - 5-10 подгруппы. И наоборот", - объяснил он.

Между тем в Одессе происходят скачки напряжения и моргает свет.

Ранее мы писали, что киевляне могут получать уведомления об отключениях света через SMS.