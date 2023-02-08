Жители Одессы сообщают, что во многих районах города происходят скачки напряжения и "моргает" свет.

Это происходит из-за ремонтно-восстановительных работ в южной части города, сообщил Департамент городского хозяйства местного горсовета в комментарии местным СМИ.

На данный момент от света отключены районы Таирова, Черемушки и прилегающие к ним территории. Восстановить электроснабжение обещают к часу ночи.

Вместе со скачками света в ряде районов пропало отопление и вода. При том что на улице минусовая температура.

Ранее в Укрэнерго дали прогноз о ситуации со светом в Одессе. Говорят, что постепенно ситуация будет улучшаться. Последние две недели в области самая тяжелая ситуация со светом по всей Украине из-за ракетных атак.

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