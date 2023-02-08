Жители Киева теперь могут получать предупреждение о скором отключении света с помощью SMS. Услуга пока доступна только для пользователей lifecell.

Об этом сообщает гендиректор компании "Yasno" Сергей Коваленко.

За 15 минут до наступления графика планового отключения света или в случае задействования экстренных отключений оператор будет отправлять сообщение.

Чтобы подключить функцию, необходимо набрать *277#.

В дальнейшем функция может распространиться и на другие города и операторов.

Напомним, что в ближайшие недели из-за измерения уровня потребления электричества в отдельные дни в областях не будут отключать свет. Мы публиковали график по областям.

Война в Украине продолжается уже 350-й день. Мы следим за новостями 8 февраля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 349-го дня войны. Противник проводит перегруппировку и продолжает наступать на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. "Институт изучения войны" пишет, что российское командование торопится начать решающее наступление ввиду двух факторов - прибытия западной военной помощи и наступления весенней распутицы, которого ждут примерно в апреле.

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