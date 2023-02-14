В украинской энергетике в последнее время наблюдается парадокс.

С одной стороны, власти и эксперты говорят о колоссальном ущербе от российских ракетных ударов для энергосистемы страны.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль после недавнего очередного массированного удара по критической инфраструктуре, "Украина временно потеряла 44% атомной генерации, 75% мощностей ТЭС и 33% блоковых ТЭЦ".

Осенью потери в сегменте тепловой энергетики оценивались в 30%. То есть всего за несколько месяцев они выросли более чем вдвое.

"Еще несколько вражеских атак, и уже в ближайшее время мы рискуем вообще остаться без тепловой генерации. Оперативно ее восстанавливать сейчас непросто - это миллиарды долларов и время, так как свободного оборудования на мировом рынке крайне мало, его нужно ждать месяцами", — говорит эксперт энергорынка Олег Попенко.

С другой стороны, отключения электроэнергии по стране в последние дни значительно уменьшились. А сегодня "Укрэнерго" заявило об отсутствии дефицита мощности в энергосистеме. Лимиты потребления не применяются в областях уже второй день подряд. Отключения на данный момент действуют, как заявляют в "Укрэнерго", только в Одессе.

Этот парадокс эксперты объясняют несколькими факторами (помимо снижения промпроизводства и, соответственно, потребления электричества промышленностью, в том числе из-за проблем с электроэнергий в последние месяцы). Во-первых, ростом импорта электроэнергии из ЕС. Во-вторых, ростом производства на АЭС. В третьих, ростом производства электроэнергии на гидроэлектростанциях, тем более что воды в Днепре и в его притоках сейчас много из-за особенностей погоды этой зимой.

"Уже сейчас в балансировку энергосистемы активно включились ГЭС, которые пострадали от российских атак меньше, чем тепловые электростанции. Но там может возникнуть проблема - воду уже слили на 3-4 метра, потому уже к весне реален риск дефицита воды", — говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

В целом же значительные риски для украинской энергетики сохраняются. И пока еще никто не может точно сказать, что будет с ней дальше и как энергосистему "перезагрузят" после войны.

"Нужно строить абсолютно новую генерацию и систему распределения. Это подразумевает увеличение доли ветровой и солнечной генерации, восстановление тепловых станций, но в другом формате - на принципах децентрализации", - говорит Попенко.

Озвучиваются также идеи по установке малых модульных атомных реакторов, небольших газотурбинных станций и прочие. Общая установка идет на то, что от больших энергообъектов нужно переходить на "малые". К примеру, чтобы едва ли не каждый город имел свою собственную электростанцию.

"Но "новая энергетика" — это и новые тарифы. Если для бизнеса "обычная" электроэнергия сейчас стоит 5-6 гривен за киловатт, то выработанная на небольшой газотурбинной станции подорожает до 10-12 гривен. Уже с весны власти могут вернуться к вопросу повышения тарифов и для населения - пока обсуждается ценник в 2,5 гривен за киловатт (нынешний тариф - 1,68 гривен)", — отмечает Корольчук.

Разбирались, что будет с украинской энергетикой и тарифами на свет для людей и бизнеса.

"Теряем тепловую генерацию"

ТЭС и ТЭЦ стали главными объектами российских ударов. Раз за разом прилетает как на сами станции, так и на их подстанции.

В ходе последней массированной атаки пострадало сразу несколько тепловых станций ДТЭК (Криворожская, Приднепровская, Бурштынская, Кураховская).

В целом потери тепловой генерации наиболее масштабные.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, "Украина временно потеряла 44% атомной генерации, 75% мощностей ТЭС и 33% блоковых ТЭЦ".

Также, по его словам, за последние четыре месяца, была атакована каждая вторая подстанция "Укрэнерго".

Напомним: еще пару месяцев назад власти заявляли о потере 30% тепловой генерации. То есть, получается, ущерб вырос боле чем вдвое.

"Несмотря на этот террор, большинство украинцев остается с теплом, водой и светом. Ремонты идут, ресурсов для завершения зимы достаточно, генераторы поступают, энергетическое оборудование от партнеров идет. Десятки атак ракетами и дронами-шахедами, 123 дня энергетического терроризма. Мы выстояли и успешно завершим этот отопительный сезон", - сказал Шмыгаль.

Сейчас действительно энергосистема более-менее сбалансирована. Отключения электроэнергии есть, но они не такие критические, как, к примеру, в декабре или январе. Но в некоторых регионах ситуация хуже, к примеру, в Одессе, Запорожской области. Между тем на рынке на сутки вперед в последние дни предложение электроэнергии зашкаливает, что способствует снижению цен. Тому есть свои причины, но вернемся к ним позже.

Пока остановимся более подробно на ситуации с тепловой генерацией. ТЭС и ТЭЦ, напомним, "главные" в балансировке энергосистемы. Без них покрывать пиковые периоды потребления электроэнергии крайне сложно.

При этом цифра в 75% потери генерации выглядит пугающе. Тем более, что она не последняя.

"С каждой новой атакой ущерб для тепловой генерации будет расти. Поэтому уже в ближайшей перспективе мы вообще ее можем потерять", — говорит Олег Попенко.

По его словам, быстро восстанавливать объекты теплогенерации далеко не всегда получается.

"К примеру, такого оборудования как 350 ТП и особенно 750 ТП фактически нет в свободной продаже, оно производится только в нескольких странах и под заказ (время ожидания - до 9 месяцев - Ред.), да и деньги нужны огромные", — говорит Попенко.

По мнению Корольчука, масштаб потерь - 75% теплогенерации - преувеличен.

"Скорее всего, считали от установленной мощности, которая в Украине составляет 28 ГВт. Но в реальности мы давно столько не используем. Оставалось порядка 18 ГВт. Если бы действительно вывели из строя 75% генерации, мы бы все стабильно сидели без электроэнергии по вечерам. А так как отключения сейчас не очень жесткие, реальные масштабы повреждений, скорее всего, меньше", - отмечает эксперт.

Впрочем, он также оценивает перспективы тепловой генерации достаточно пессимистично.

Отметим, что еще до войны Украина присоединилась к европейскому зеленому курсу, который предусматривает постепенной выведение из эксплуатации "грязных" угольных ТЭС.

Был уже даже план для Украины. Wartsila Energy расписала варианты для нашей страны - как избавляться от "грязной" энергетики. Заменить угольные станции должен был "микс"солнечных, ветровых станций и высокоманевренных газовых электростанций.

Война немного притормозила зеленую повестку, но не отменила ее.

"Для владельцев ТЭС и ТЭЦ это дополнительный повод задуматься - стоит ли спешить восстанавливать электростанции, которые работают на угле", — говорит Корольчук.

Причины энергопарадокса

Вернемся к "парадоксу энергорынка" - на фоне, казалось бы, огромных потерь, ситуация с энергоснабжением в последние дни более-менее стабилизировалась.

Сегодня в "Укрэнерго" заявили, что в Украине отсутствует дефицит мощности в энергосистеме и лимиты потребления не применяются в областях уже второй день подряд.

Отключения на данный момент действуют в Одессе, но они, по заверению компании "незначительны".

Причина этого парадокса в следующем.

В последние дни на рынке на сутки вперед выросло предложение. К примеру, на 14 февраля трейдеры выставили порядка 93 592 мегаватт-часов при реальном спросе на 67167 мегаватт-часов. То есть, все часы были профицитными, а средневзвешеннаяя цена опустилась до 3417,8 гривен за мегаватт-час (ранее в отдельные дни она доходила до 4000 гривен, а, к примеру, 9 февраля составила 3468 гривен).

Увеличение предложения на рынке вызвано было, в частности, увеличение импорта электроэнергии из Европы, который уже составил 6% от объемов коммерческого предложения. Электричество из Европы дорогое - до 16 гривен за киловатт. Но некоторые предприятия его покупают, ведь это практически гарантирует защиту от отключений.

"Берут, в частности, деревообрабатывающие предприятия, которые поставляют много продукции на экспорт. Для них важна стабильная работа, цена - на втором плане, тем более, что ее все равно закладывают в ценник на продукцию", - поясняет Корольчук.

Но есть и внутренние причины снижения дефицита. Он стал возможным за счет запуска дополнительных блоков АЭС. По данным Минэнерго, в работе все 9 энергоблоков на станциях на подконтрольной Украине территории (до этого на одном из энергоблоков проводился ремонт, была перегрузка ядерного топлива).

Также "за двоих" работают и ГЭС. По этим объектам атаки россиян ударили рикошетом. Были повреждения подстанций, эксперты озвучивали опасения "что будет, если ударят по Днепровскому каскаду" (к слову, тогда звучали самые апокалиптические прогнозы, вплоть до "эффекта домино и затопления огромных территорий), но в этот сегмент энергорынка в целом уцелел.

"Фактически ГЭС сейчас закрывают "дыры" в балансировке, образовавшиеся после ударов по тепловой генерации. На некоторых водохранилищах воду уже слили на 3-4 метра", - отметил Корольчук.

Делать ставку на ГЭС позволяет и погода. По информации "Укргидроэнерго", сейчас наблюдается зимний паводок в бассейнах Днепра, Сожа, Десны, Припяти. Он связан с нестабильной гидрологической ситуацией в январе - когда чередовались периоды потепления и похолоданий. Снег то выпадал, то таял, и так по кругу.

В итоге, в разгар зимы уровень воды в реках повысился, как это бывает обычно во время весенних паводков. На Десне, к примеру, зимний паводок сейчас самый большой за весь период наблюдений с 1894 года. Ситуация по Киевскому водохранилищу - лучшая с 1999 года, по Каневскому столько воды, как сейчас, было в 1999 и 2018 годах.

То есть, в целом, воды более чем достаточно, чем и пользуются энергетики.

Но вопрос - что будет весной. "Не повторилась бы ситуация 2020 года, когда, чтобы сэкономить уголь для ТЭС, тоже активно эксплуатировали ГЭС зимой, из-за чего весной воды стало не хватать", — говорит Корольчук.

"Какие последствия будет иметь зимний паводок? Каким будет весеннее водополье? На эти вопросы на данный момент ответа не может дать никто. Природа непредсказуема", - философски заметили в пресс-службе "Укргидроэнерго".

Понятно, что этот отопительный сезон мы переживем. Но затем проблемы с энергетикой зайдут на второй круг - придется по-новому решать вопросы с генерацией и распределением уже с учетом нанесенных потерь, и тех, которые еще могут добавиться, - подытожил Корольчук.

Какой будет "новая энергетика"

Сейчас в профильной среде только и разговоров, что о "новой украинской энергетике".

Еще в конце прошлого года основные установки по будущей модели энергорынка дал президент Владимир Зеленский.

В его ежегодном послании к Раде говорилось, что "мы станем лидером в построении современной зеленой энергетики. Это позволит нам создать децентрализованную энергосистему, которую не разрушить ничем, никакими ракетными ударами". Также среди энергетических приоритетов он назвал атомную в водородную энергетику.

Отметим, что "зеленые" в последнее время заметно активизировались. Правда, пока только в плане коммуникаций. Прошло несколько крупных встреч и конференций.

"Дальнейшее развитие возобновляемой энергетики в Украине после победы планируется на конкурентных и рыночных основаниях за счет создания государством условий для привлечения частных инвестиций. Минэнерго уже разработан ряд законопроектов, которые предусматривают реализацию рыночных механизмов поддержки ВДЭ, в частности, корпоративных договоров, аукционов, гарантий происхождения", - заявил на одной из таких профильных встреч эксперт группы развития возобновляемой энергетики профильного директората Минэнерго Владислав Максаков.

Иностранные инвесторы, которые, к слову, до войны очень активно вкладывали в украинскую зеленую энергетику, если и вернутся в нашу страну, то, очевидно, лишь после окончания боевых действий. Пока же, по словам Корольчука, главная цель "зеленых" — получить помощь от международных партнеров и сохранить зеленый тариф (по которому возобновляемую энергию выкупал регулятор за бюджетные средства).

Пока зеленый тариф формально действует, но, как говорят наши источники на энергорынке, платят "не очень хорошо". Что и понятно - в войну лишних денег в бюджете нет.

Но ходят упорные слухи, что зеленый тариф хотят отменить, а производителей "зеленой" электроэнергии - вывести на рынок, продавать свой ресурс по коммерческим контрактам.

"Тут может сложиться очень интересная ситуация. Контракты предусматривают поставку гарантированных объемом. Возобновляемой энергетике в силу объективных причин просчитать свои возможности вплоть до киловатта не так просто. На этот случай должна подключаться "подстраховка", к примеру, те же ТЭС или АЭС, которые в случае чего закроют дыры, но уже по другим, более высоким, ценам. Поэтому такая модель энергорынка им очень выгодна. "Зеленым" же очень важно сохранить "зеленый тариф". Поэтому в ближайшее время мы сможем наблюдать за войной лоббистов традиционной и альтернативной энергетики", — говорит Корольчук.

Но перспективы нашего энергорынка - это не только "зеленая" энергетика. В конце прошлого года посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила в своей Фейсбуке о договоренностях между энергетическими ведомствами двух стран о начале нового пилотного проекта по строительству малого модульного реактора (по сути, это мини-АЭС). Хотя как показывает опыт других стран, процесс строительства таких блоков - дело длительное.

Еще одно направление, которое собираются активно развивать - газотурбинные станции. Это достаточно компактные станции сравнительно небольшой мощности, которые могут обеспечивать автономным питанием отдельные населенные пункты. Такую станцию на один мегаватт уже установили, в частности, в Ирпене.

В целом же установка на то, что энергетика в Украине должна стать "децентрализованной" и отказаться от крупных объектов в пользу небольших.

Что будет с тарифами на электричество

Впрочем, по словам Корольчука, логика такого "дробления" пока до конца непонятна.

"Мини-ТЭС могут быть, но на 50-200 мегаватт, а не на один. Непонятно, как быть с резервным электроснабжением. К примеру, если городе уничтожена мини-станция на несколько мегаватт, а соседний населенный пункт имеет такую же, то чем он сможет помочь людям, оставшимся без электроэнергии? Будет ли сохранена общая система резервного питания? Пока вопросов на эти ответы нет. Плюс - чем меньше электроэнергии вырабатывает станция, тем она дороже. Скажем, при средней стоимости электроэнергии в Украине для коммерческих клиентов в 5-6 гривен за киловатт, реальная цена ресурса на малой станции - до 10-12 гривен. Поэтому может оказаться так, что больше всего от "новой модели энергорынка" выиграют поставщики оборудования для "децентрализованных" электростанций. При этом тарифы и для бизнеса, и для людей будут расти", - считает Корольчук.

К слову, уже с весны вновь активизируется тема пересмотра тарифов на электроэнергию для населения. Вместо нынешних 1,68 гривен за киловатт обсуждается ценник в 2,5 гривен. Правда, не исключено, что государство будет компенсировать разницу (скорее всего, за счет иностранной помощи), но окончательного решения по этому вопросу еще нет.