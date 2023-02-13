Компания ДТЭК подтвердила, что завтра энергетики не планируют отключать свет в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает телеграм-канал компании.

"На следующий день "Укрэнерго" не предоставляла ограничения потребления электроэнергии. Это позволяет не отключать свет в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях", -сказано в записи.

При этом ДТЭК предупредила, что "в некоторых энергоузлах возможны стабилизационные отключения по графику".

Тем временем в Одесской области будут действовать стабилизационные отключения электричества.

Ранее гендиректор Yasno Сергей Коваленко сообщил, что у регионов больше нет ограничений по лимитам электроэнергии, поскольку сейчас системе хватает генерации электроэнергии. Однако отключения света все равно возможны. По его словам, "Укрэнерго" пока не формирует лимиты потребления, поскольку работают все девять энергоблоков АЭС, дополнительные блоки на некоторых ТЭС и все более активно работают ГЭС.

В "Укрэнерго" заявляли, что 13 февраля в Украине производство электроэнергии полностью покрывает потребление, а дефицит мощностей отсутствует.