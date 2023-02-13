Днем в понедельник, 13 февраля, Украине производство электроэнергии полностью покрывает потребление, а дефицит мощностей отсутствует.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго", обнародованном в Фейсбуке.

Почасовые отключения действуют в Одессе, возможны также в Киевской, Хмельницкой, Житомирской областях и в Киеве, говорится в сообщении.

Отметим, что в Киеве с утра уже отключают свет, как сообщают стране жители столицы.

Напомним, в Одессе с сегодняшнего дня запустили городской электротранспорт. Он не работал с момента крупной аварии на подстанции в начале февраля.

Также сообщалось, что из-за измерения уровня потребления электричества в отдельные дни в областях не будут отключать свет.

Война в Украине продолжается уже 355-й день. Мы следим за новостями 13 февраля в своем онлайне.

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