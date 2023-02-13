У регионов больше нет ограничений по лимитам электроэнергии, поскольку сейчас системе хватает генерации электроэнергии. Однако отключения света все равно возможны.

Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

"Укрэнерго" пока не формирует лимиты потребления, поскольку работают все девять энергоблоков АЭС, дополнительные блоки на некоторых ТЭС и все более активно работают ГЭС.

При этом локальные отключения все же могут быть, потому что "в некоторых районах Киева, в частности, в части Голосеевском, Святошинском и Шевченковском, есть дефицит пропускной способности сетей".

Напомним, сегодня почасовые отключения действовали в Одессе и были возможны также в Киевской, Хмельницкой, Житомирской областях и в Киеве.

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