В понедельник, 13 февраля, по всей Украине не будут выключать свет, если не произойдет перегрузки сетей.

Об этом сообщает ДТЭК.

"В "Укрэнерго" не предоставляли ограничения потребления электроэнергии, что позволяет не выключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении.

Однако в компании предупреждают, что в случае перегрузки сетей могут применяться ограничения в рамках стабилизационных графиков.

Напомним, сегодня в "Укрэнерго" сообщили, что при увеличении потребления могут быть применены аварийные отключения света. Особенно это касается Одесской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской областей и Киева.

Ранее мы рассказывали, что накануне министр энергетики Герман Галущенко пообещал, что в Украине будут вырабатывать больше электроэнергии. По словам Галущенко, коллектив одной из АЭС, которая не называется, сделал уникальную работу, проведя ремонт блока в столь сжатые сроки - чуть больше месяца. Он считает, что это достижение "даже тяжело с чем-то сравнить". Позже стало известно, что речь идет о Ровенской станции.