В воскресенье, 12 февраля, компания ДТЭК обещает не отключать свет на Киевщине, а также в Одесской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК в своем Telegram-канале.

В компании проинформировали, что от "Укрэнерго" нет ограничений на электропотребление в воскресенье.

"Однако в случае перегрузки сетей могут быть введены стабилизирующие графики", - добавили в компании.

Ранее мы писали, что из-за массированных ракетных ударов по Харькову 11 и 12 февраля будут действовать специальные графики аварийных отключений для 12 очередей.

Война в Украине продолжается уже 353-й день. Мы следим за новостями 11 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 352-го дня войны. Произошла 14-я по счету ракетная атака России по Украине. За сутки на Украину обрушилось около сотни ракет разных типов, из которых была сбита 61. Во многих регионах возобновились аварийные отключения. Сильнее всего пострадали Харьков, Хмельницкий и Запорожье.

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