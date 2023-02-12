Дефицита мощности в энергосистеме Украины нет, хотя потребление остается значительным из-за снижения температуры (но меньше, чем в будний день).

Таковы данные "Укрэнерго", которые компания сообщает в ежедневной сводке.

Как следствие, лимитов потребления на воскресный день нет. Хотя при увеличении потребления могут быть применены аварийные отключения. Особенно это касается Одесской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской областей и Киева.

Кроме того, компания просит понимать, что снятие лимитов касается только суток 12 февраля. "С началом рабочей недели и характерным для него ростом потребления ограничения могут вернуться", - предупреждает "Укрэнерго".

В сводке также сообщается о том, что ночью враг попытался нанести удар по энергосистеме, но воздушными силами ВСУ были сбиты 5 беспилотников, атаковавших критическую инфраструктуру на юго-восточном направлении.

Ранее мы сообщали, что в Киеве и Днепре, как и обещала вчера ДТЭК, графики отключений на сегодня, 12 февраля, отменены. То же самое обещали насчет Одессы, но пока на сайте ДТЭК для города указаны стабилизационные отключения.

Накануне министр энергетики Герман Галущенко пообещал, что в Украине будут вырабатывать больше электроэнергии.