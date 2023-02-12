В Киеве и Днепре, как и обещала вчера ДТЭК, графики отключений на сегодня, 12 февраля, отменены.

Об этом говорится на сайте компании.

То же самое обещали насчет Одессы, но пока на сайте ДТЭК для города указаны стабилизационные отключения.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко пообещал, что в Украине будут вырабатывать больше электроэнергии.

При этом после массированной атаки РФ в Харькове, Одесской, Киевской и Хмельницкой областях сохранялась самая сложная ситуация со светом.

Тем временем война в Украине продолжается уже 354-й день. Мы следим за новостями 12 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 353-го дня войны. Россия впервые применила морские дроны. В Белом доме считают, что с наступлением весны следует ждать ужесточения военных действий в Украине. Бразилия решила выступить посредником по Украине и предложила новый формат для переговоров, который включал бы РФ и страны Азии.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о последних событиях и ситуации на фронте.