Рядом с селом Новая Гусаровка Харьковской области на взрывном устройстве подорвался сотрудник "Харьковоблэнерго".

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

46-летний мужчина получил серьезную травму и был госпитализирован. Сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Ранее в Херсонской области на российской мине подорвался автомобиль.

Также сообщалось, что в Николаевской области во время работ подорвался автомобиль энергетиков.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 355-й день. Мы следим за новостями 13 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 352-го дня войны. Вчера на фронте самое большое число артобстрелов было на Купянском и Лиманском направлениях, где россияне ведут наступательные действия. На Бахмутском направлении не прекращается шквальный огонь со стороны россиян. За сутки они нанесли 167 ударов различными типами ствольной артиллерии.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о последних событиях и ситуации на фронте.