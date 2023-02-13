Расходы Европы на борьбу с энергетическим кризисом приближаются к 800 млрд евро.

Об этом пишет Reuters.

Большая часть средств направлена на снижение розничных цен на топливо и электричество.

Из указанного объема средств наибольшая доля пришлась на Германию (270 млрд евро) и Британию (103 млрд евро).

Напомним, сейчас Европа перешла с российского на американский газ, который в четыре раза дороже.

Ранее глава Еврокомиссии предложила Украине участвовать в совместных с ЕС закупках газа. По словам министра энергетики Германа Галущенко, Киев заинтересован не только в совместных закупках газа, но и в предоставлении украинских подземных хранилищ (ПХГ) для создания стратегических запасов странами Евросоюза.

Также мы писали, что глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов провел встречу с генеральным директором норвежской газодобывающей компании Equinor Андерсом Опедалем. Стороны обсудили возможность закупки Украиной газа у компании на специальных условиях.

Напомним, в начале января цены на газ в Европе выросли почти на 12%, приблизившись к 850 долларам за тысячу кубометров.