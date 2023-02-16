Российским военным нужно время до мая, чтобы восстановить потенциал для наступления, но из-за политического давления со стороны Кремля, наступление может начаться раньше, чем войска РФ будут готовы.

Об этом заявил CNN высокопоставленный военный представитель США.

"Вероятно, это скорее амбициозно, чем реалистично", - сказал высокопоставленный военный чиновник США.

Похожих оценок придерживаются и в Британии.

"Маловероятно, что российские силы будут особенно лучше организованы, и поэтому маловероятно, что они добьются особенно больших успехов, хотя они, похоже, готовы послать больше войск в мясорубку", - сказал CNN высокопоставленный британский чиновник.

CNN пишет, что "хотя украинские официальные лица бьют тревогу по поводу новых атак России на востоке, украинская сторона также скептически относится к возможностям России в ее нынешнем состоянии".

По данным неназванного высокопоставленного украинского дипломата, в РФ "накопили достаточно живой силы, чтобы взять один или два небольших города на Донбассе".

Ранее сообщалось, что в ВСУ допустили повторное наступление РФ на Харьков и Купянск.

Также мы писали, что, по данным FT, РФ стягивает к границам с Украиной военную авиацию для поддержки нового наступления.