Украина будет готова начать свое контрнаступление через несколько месяцев, заявил министр обороны Резников. Это будет зависеть от поставок западной техники и обучения украинских военных ею управлять.

Об этом Резников сказал в интервью "Укринформу".

"По технике – сроки прозвучали. Все возможности её поставки в Украину привязаны, прежде всего, к сроку обучения. Это требует времени. Мы говорим о нескольких месяцах, когда мы будем полноценно готовы. А дальше уже по решению Генштаба будут происходить те или иные события", - сказал Резников.

По данным Института изучения войны, украинская оборона Бахмута истощает силы РФ и может создать условия для контрнаступления ВСУ.

При этом, по данным украинской разведки, Россия будет атаковать на востоке и уже накопила для этого живую силу. Такие атаки призваны сорвать украинское контрнаступление.

Тем временем война в Украине продолжается уже 357-й день. Мы следим за новостями 15 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 356-го дня войны. Направления российских атак не изменились - Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское. Генштаб ВСУ заявляет, что россияне устанавливают выплаты за штурмовые действия и за каждый километр захваченной территории, "чтобы мотивировать личный состав". Что, видимо, свидетельствует о подготовке к наступлению. О таком наступлении говорит и луганский губернатор Сергей Гайдай.

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