Изнурительная украинская оборона Бахмута истощает российские силы и может создать условия для контрнаступления.

Такое мнение высказывает Институт изучения войны.

"Украинская оборона Бахмута привела к ослаблению значительных российских сил и, вероятно, создаст благоприятные условия для будущего украинского контрнаступления. Оборона Бахмута Украиной и попытка создать условия для контрнаступления, скорее всего, являются взаимодополняющими, а не взаимоисключающими действиями", - считают в ISW.

При этом американские военные планировщики по-прежнему считают, что Украина не может одновременно защищать Бахмут и начать контрнаступление, и призывают отдать приоритет контрнаступлению. При этом аналитики ISW отмечают, что оборона Бахмута вынудила РФ задействовать не только "вагнеровцев", а и ценные российские воздушно-десантные силы.

Ранее заместитель командира батальона "Свобода" Владимир Назаренко заявил, что в Бахмуте организована многоэшелонированная оборона и его не собираются сдавать.

Также американский генерал Марк Милли заявил, что ВСУ не отступят из Бахмута. При этом он констатирует, что там происходит взаимное перемалывание сил с высокими потерями, особенно с российской стороны.

Война в Украине продолжается уже 357-й день. Мы следим за новостями 15 февраля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 356-го дня войны. Направления российских атак не изменились - Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское. Генштаб ВСУ заявляет, что россияне устанавливают выплаты за штурмовые действия и за каждый километр захваченной территории, "чтобы мотивировать личный состав". Что, видимо, свидетельствует о подготовке к наступлению. О таком наступлении говорит и луганский губернатор Сергей Гайдай.

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