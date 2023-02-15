Главное управление разведки Минобороны считает, что Россия будет атаковать на востоке и уже накопила для этого живую силу. В том числе такие атаки будут призваны сорвать украинское контрнаступление.

Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в интервью "24 каналу".

"Враг спешит и сейчас продолжает делать крепкие атаки и по Угледару, и по Бахмуту, понимая, что наступление украинских сил неизбежно, пытаясь его сбить определенным образом", - сказал Юсов.

При этом в разведке считают, что повторения сценария 24 февраля (видимо, с наступлением сразу на нескольких направлениях с разных сторон) не будет.

Там призывают не сравнивать теперешнюю активизацию РФ с тем, что происходило в начале 2022 года.

Хотя у противника накоплен резерв, но есть проблема с техникой и боекомплектом, говорит Юсов.

Ранее генсек НАТО заявил, что Россия уже начала новое крупное наступление в Украине.

А глава Пентагона пообещал, что США и союзники помогут Украине перейти в контрнаступление весной.

Война в Украине продолжается уже 357-й день. Мы следим за новостями 15 февраля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 356-го дня войны. Направления российских атак не изменились - Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское. Генштаб ВСУ заявляет, что россияне устанавливают выплаты за штурмовые действия и за каждый километр захваченной территории, "чтобы мотивировать личный состав". Что, видимо, свидетельствует о подготовке к наступлению. О таком наступлении говорит и луганский губернатор Сергей Гайдай.

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