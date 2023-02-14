РФ стягивает к границам с Украиной самолеты и вертолеты для поддержки нового наступления.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные разведки.

"Разведданные, переданные союзникам по НАТО, показывают, что Россия накапливает самолеты и вертолеты у границы с Украиной, по словам двух официальных лиц, информированных о ее содержании. Это свидетельствует о том, что РФ готовится бросить в войну свои самолеты и вертолеты, чтобы поддержать наступление, которое захлебывается", – пишет издание.

Между тем министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в настоящее время нет никаких признаков того, что Россия готовится к массированной воздушной атаке.

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