В настоящее время нет никаких признаков того, что Россия готовится к массированной воздушной атаке.

Об этом заявил в Брюсселе министр обороны США Ллойд Остин, передает CNN.

"Что касается того, собирает ли Россия свои самолеты для какой-то массированной воздушной атаки, мы в настоящее время этого не видим. Но мы знаем, что у России есть значительное количество самолетов на вооружении и еще много возможностей", — сказал он.

"Вот почему мы подчеркнули, что нам нужно сделать все возможное, чтобы Украина получила как можно больше средств противовоздушной обороны", – добавил министр.

Ранее спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявляла, что россияне могут нанести следующий массированный ракетный удар по Украине в годовщину вторжения.

Также сообщалось, что промежутки между ракетными атаками россиян становятся все больше и больше, что может свидетельствовать о том, что запасы ракет РФ уменьшаются и россияне хотят накопить потенциал для нанесения ударов.

Напомним, война в Украине продолжается уже 356-й день. Мы следим за новостями 14 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 355-го дня войны. По данным Генштаба, РФ продолжала наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В оперкомандовании "Юг" сообщили, что россияне могут нанести следующий массированный ракетный удар по Украине в годовщину вторжения. В Германии и Польше началось обучение украинских военных управлению танками Leopard 2.

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