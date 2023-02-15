В Вооруженных силах Украины допускают, что армия РФ может вновь пойти в наступление на Харьков и Купянск. В то же время, ВСУ отслеживают действия россиян и готовы отразить атаку.

Об этом в интервью "РБК-Украина" сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Они пытаются там (в направлении Купянска – Ред.) контратаковать. Но ситуация контролируемая и она схожа с лиманским направлением. То есть их действия там мы видим, и мы их купируем", - сказал Череватый.

По его словам, украинские военные постоянно отслеживают действия противника, а Харьковская область готова отразить возможную атаку.

"Теоретически они могут нанести такой удар на любом направлении. Важнее то, что они постоянно у нас в поле зрения. У нас очень мощная разведка. Харьковская область готова, там есть подразделения, закаленные в боях, которые встретят врага. Россиянам не удалось осуществить блицкриг на Харьковском направлении в феврале 2022 года, они смогли продвинуться, но даже тогда они получили огромное сопротивление, когда люди быстро записывались в терроборону, подошли наши подразделения. А сейчас, когда за противником постоянно ведется наблюдение и все наши части в постоянной боевой готовности, я не думаю, что у врага удастся какие-то неожиданные, стремительные действия", - рассказал спикер.

Напомним, Financial Times написала, что РФ стягивает к границам с Украиной военную авиацию для поддержки нового наступления.

Также мы публиковали спутниковые снимки, демонстрирующие, что РФ сконцентрировала большое количество войск вблизи Воронежа и Курска.