Российские войска планируют нанести массированный удар по Украине 23-24 февраля.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире канала "Мы - Украина".

"Мы с вами начинали говорить, что они готовятся и будут пытаться 23-24 февраля предпринять еще одну попытку массированной атаки. К этому нужно спокойно относиться. Мы к этому готовы. Я думаю, что мы уже понимаем, что такое атаки, после того как "принимали" за один день 115-120 ракет. Справимся и с этим днем. Да, будет тяжело, но мы все пройдем", - сказал он.

Ранее о том, что россияне могут нанести массированный ракетный удар по Украине в годовщину вторжения, заявляли в ОК "Юг".

Также, напомним, минувшей ночью россияне нанесли массированный удар по Украине. Попадания были во Львовской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Война в Украине продолжается уже 358-й день. Мы следим за новостями 16 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 357-го дня войны. Над Украиной снова летали "неопознанные летающие объекты" - предположительно запущенные россиянами воздушные шары. В Брюсселе продолжалось заседание контактной группы по военной помощи Украине - "Рамштайн". Там страны-участницы подписали контракты о наращивании производства боеприпасов. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина будет готова начать свое контрнаступление через несколько месяцев.

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