Появились подробности ночной атаки на Львовскую область. Три ракеты попали в объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий в своем телеграм-канале.

"Единственное, что могу уточнить, это не объект, от которого зависит подача электроэнергии на Львовскую область", - заявил он.

На месте удара был пожар, его оперативно потушили. Работники предприятия находились в укрытиях, жертв и пострадавших нет.

На месте попадания образовалась воронка, на соседней улице разрушена стена магазина, также без пострадавших.

Напомним, ночью Украина пережила крупную ракетную атаку. Воздушная тревога была по всей территории страны.

В Кировоградской области россияне ночью атаковали объект инфраструктуры.

Также ночью РФ ударила по жилым домам и предприятию в Днепропетровской области. Есть погибшая и раненые.

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