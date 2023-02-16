В оперативном командовании "Юг" сообщают, что сегодня, 16 февраля, возможна новая ракетная атака РФ по Украине.

Об этом заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Вспомним предыдущие массированные ракетные атаки и соотношение запущенных и уничтоженных ракет силами противовоздушной обороны. Это действительно не устраивало военно-политическое руководство страны-агрессорки", - сказала Гуменюк.

Напомним, ночью Украина пережила крупную ракетную атаку. Воздушная тревога была по всей территории страны.

Также мы писали, что в СНБО озвучили даты, в которые Россия планирует новую массированную атаку на Украину.

Кроме того, в ВСУ рассказали, что в ночь с 15 на 16 февраля россияне выпустили по Украине 32 крылатые ракеты воздушного и морского базирования, ВСУ уничтожили 16 из них.

Война в Украине продолжается уже 358-й день. Мы следим за новостями 16 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 357-го дня войны. Над Украиной снова летали "неопознанные летающие объекты" - предположительно запущенные россиянами воздушные шары. В Брюсселе продолжалось заседание контактной группы по военной помощи Украине - "Рамштайн". Там страны-участницы подписали контракты о наращивании производства боеприпасов. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина будет готова начать свое контрнаступление через несколько месяцев.

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