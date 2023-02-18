Подводим итоги 360-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

По данным украинского Генштаба, за минувшие сутки отражены атаки в районах Гряниковки и Синьковки Харьковской области, Стельмаховки, Краснопоповки и Кременной в Луганской области.

А также - Выемки, Федоровки, Дубово-Васильевки, Раздоловки, Парасковиевки, Берховки, Бахмута, Ивановского, Часов Яра, Веселого, Водяного, Марьинки, Победы, Новомихайловки и Угледара на Донетчине.

Минобороны России сегодня заявило о контроле над Гряниковкой в Харьковской области. Это село южнее Двуречного, о захвате которого также заявляла Москва. Оба населенных пункта находятся к северо-востоку от Купянска, вдоль левого берега реки Оскол, на который россияне пытаются выйти. Там же южнее находится село Масютовка, за которое идут бои.

Украина потерю Гряниковки, судя по утренним сводкам, опровергает.

Южнее, с направлении Кременной, ситуация тоже непростая. По данным губернатора Сергея Гайдая, увеличилось число российских атак и обстрелов. Также, по его словам, "россияне установили мощную РЭБ, которая достаточно неплохо работает". Поэтому возможности использования квадрокоптеров и беспилотников ограничены.

Гайдай сообщил, что на данном участке фронта против украинских сил сейчас воюют мобилизованные россияне, прошедшие двухмесячную подготовку. Их "очень много", а вот количество "вагнеровцев" заметно сократилось - они в основном ушли под Бахмут.

К ситуации в Бахмуте. Генштаб, как видим, не подтвердил захвата Парасковиевки, о чем вчера заявляла ЧВК "Вагнера". Хотя фото из села россияне публикуют все больше (в то же время, по-прежнему неясно, захвачено ли оно полностью). Этот населенный пункт расположен на северо-востоке от Бахмута и выходит на стратегическую трассу М03, ведущую на Славянск.

В том же районе, но уже северо-западнее Бахмута, как сообщают военные телеграм-каналы, противник начинает усиленно штурмовать Берховку. То есть идут попытки окружения Бахмута с этого направления и выхода на огневой контроль дороги через Хромово на Часов Яр - единственной более-менее свободной трассы из Бахмута.

На юго-западе Бахмута что-то назревает в районе Самолет. Прорыва россиян туда не исключает украинский командир с позывным Мадьяр. Он призывает не преувеличивать его значение, если вдруг противник станет показывать фото захваченных там территорий.

"Пусть вас не сведет с ума, если какая-то диверсионная группа устроит то, что все они так хотят - каким-то образом пролезть к нашему самолетику в Бахмуте и сделать там на рассвете такой хороший сюжет - растянуть свой флажок, сфоткаться, чтобы весь мир кричал, что русская армия наконец-то, или не наконец-то, взломала Бахмут и зашла в него. Это ни о чем не говорит. Пусть подходят к самолетику. Не буду подробностей давать, но пусть подходят", - сказал Мадьяр в видео, которое выложил в сеть.

Самолет - район при выезде в сторону Константиновки и недалеко от дороги на Часов Яр через Артемовское. Наряду с северной дорогой Бахмут-Славянск, это основные артерии снабжения города. Сам район так называют из-за местной достопримечательности - памятника-самолета.

Ранее мы сообщали, что на подступах к Самолету идут бои.

Сегодня прошла информация о переброске значительных сил ЧВК "Вагнер" на запорожское направление.

Также сегодня утром по Украине была ракетная атака. Было выпущено четыре "Калибра", два из них сбиты.

Две оставшихся ракеты поразили объекты в Хмельницком. Власти сообщили о двух раненых и прилете по военному объекту.

"У нас есть повреждения 3 учебных заведения и около 10 многоэтажных жилых домов. Где-то полтысячи окон и балконов уничтожены, повреждена часть техники, в том числе одно частное транспортное средство", - рассказал мэр Александр Симчишин. Позже стало известно, что попало и в районе остановки общественного транспорта.

Мессиджи Мюнхена

Сегодня много заявлений о перспективах конфликта с Мюнхенской конференции по безопасности, куда не позвали Россию, но прибыл Китай.

Вице-президент США Камала Харрис выступила и сказала не ждет ничего хорошего от ближайшей перспективы войны в Украине.

"Я не питаю иллюзий относительно того, что нас ждет впереди. Будет еще больше черных дней в Украине, ежедневная агония войны будет продолжаться, последствия войны будут ощущаться странами близко и далеко, от Африки до Юго-Восточной Азии и Карибов", - сказала она.

При этом она заверила, что Запад не отступит в противостоянии с Россией: "Если Путин думает, что он может подождать нашего отступления, то он жестоко ошибается. Время не на его стороне".

Ту же мысль продвинул генсек НАТО Столтенберг. По его словам, риск эскалации конфликта в Украине несопоставим с опасностью, которая может возникнуть в случае победы России в войне в Украине.

"Многие задаются вопросом, не несет ли военная помощь Украине риск эскалации конфликта. Я могу сказать: свободных от риска вариантов нет. Но риск победы Путина гораздо выше", — сказал Столтенберг.

По его словам, НАТО должна продолжать всесторонне поддерживать Украину, чтобы не допустить победы России. "Это будет чрезвычайно опасно для нас", - сказал он.

Следующее по важности заявление прозвучало от британского премьера Риши Сунака. Он допустил, что Лондон передаст Украине дальнобойные боеприпасы, не уточнив, о чем речь. И будут ли они превышать дальность уже имеющихся у ВСУ вооружений.

Сунак пообещал, что в ближайшее время королевство поставит Киеву столько военной техники, сколько за весь 2022 год. И призвал союзников сделать то же самое, невзирая на истощение запасов вооружений. По его словам, эти запасы и так предназначались для борьбы с РФ.

При этом, в число территорий, которые должны быть возвращены украинской армией, он включил и Крым:

"Украине необходимо завоевать преимущество на поле боя. Поэтому необходимы танки, системы ПВО, дальнобойное оружие. И это все необходимо, чтобы Украина смогла защитить себя, и чтобы начать контрнаступление и освободить свои территории. Мы должны полностью поддерживать Украину в этом устремление. И это означает также и Крым", - заявил британский премьер.

Напомним, ране "Страна" писала, что если украинским войскам удастся прорвать южный фронт российских войск, перерезать сухопутный коридор в Крым и выйти к границам полуострова (Перекопу), то с вероятностью близкой к 100% начнутся не переговоры, а наступление уже на Крым, учитывая его логистическую уязвимость (у ВСУ будет возможность наносить удары по Крымскому мосту после получения ракет дальностью до 160 километров, которые уже пообещали США).

Воинственные заявления сделала и Франция. Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна сообщила, что Париж ускорил производство вооружений, поэтому Киев может рассчитывать на скорые поставки дополнительных самоходных артиллерийских установок Caesar.

Она также выразила мнение, что все страны Европы должны адаптировать свои экономики к ускоренному изготовлению оружия.

Германия также безапелляционно заявила, что не поддержит призывы к уступке Украиной своих территорий, занятых Россией.

"Такой шаг означал бы, что мы вознаградим эту российскую агрессивную войну, что мы предадим Устав ООН и что мы сделаем народ Украины добычей России", — объяснила глава немецкого МИД Анналена Бербок.

Она подчеркнула, что для начала будущих мирных переговоров между Украиной и Россией непременным условием должен стать вывод российских войск со всех оккупированных территорий Украины. То есть, поддержала ту точку зрения, которую постоянно озвучивают представители официального Киева.

Иными словами, основные игроки в деле военного снабжения Украины сохраняли и даже усилили риторику о победе над Россией в этом конфликте.

В то же время были и другие точки зрения. Украинская победа может принести такие проблемы, какие сейчас не может себе представить ни сама Украина, ни помогающий ей Запад. Такую мысль высказал президент Чехии Петр Павел.

Он опасается, что освобождение какой-то части захваченной территории может привести к настолько большим человеческим потерям, что общество просто не сможет этого выдержать.

"То есть может быть такая точка, когда даже Украина начнет думать о другом завершении [войны]. И мы тоже должны это учитывать, потому что нужно не только ждать лучшего, но и быть готовыми к худшему", - предупредил Павел.

И совсем уже отдельную ноту по Украине на конференции выступлениях взял Китай. В Мюнхен приехал руководитель канцелярии Комитета по международным делам ЦК Компартии Китая Ван И. Он заявил, что понимает озабоченность европейских стран по поводу украинского кризиса. Но чем дольше он затянется, тем больший ущерб понесет Европа, и "время от времени могут происходить инциденты, подобные взрывам на "Северном потоке"".

В связи с чем Пекин призвал к переговорам по Украине. "Китай неизменно привержен продвижению мирных переговоров по украинскому вопросу", - заявил Ван И, отметив, что какой бы сложной ни была ситуация, Китай "никогда не откажется от таких усилий".

Также он сказал, что российско-украинские переговоры в начале войны (в марте) были прекращены под вероятным влиянием "каких-то сил", не хотевших материализации мирных договоренностей.

"Мы не хотим подливать масла в огонь и не хотим иметь никакой выгоды от кризиса. Мы хотим способствовать нахождению мира, мы на стороне мира и диалога", – сказал Ван И.

Он напомнил о предложении лидера Китая Си Цзиньпина, сделанном уже на второй день после начала российского вторжения, чтобы Украина и Россия обсудили способы урегулирования конфликта.

Также сегодня стало известно, что Китай к концу февраля подготовит документ с изложением позиции по политическому урегулированию конфликта в Украине, сообщил представитель Пекина в Мюнхене. Ранее он говорил, что лидер КНР Си Цзиньпин на годовщину начала полномасштабной войны в Украине 24 февраля выступит с "речью о мире".

Детали китайской позиции по урегулированию конфликта пока неизвестны. Но постпред КНР в ООН Чжан Цзюнь призвал Украину и Россию прекратить огонь и приступить к мирным переговорам как можно быстрее.

На заявление КНР отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он очертил взгляд Киева на посредническую роль Китая в украино-российском конфликте. И заявил, что "Китай может сыграть роль в сдерживании агрессивных намерений России", поскольку имеет с РФ особые отношения.

Но, по его словам, никакие договоренности не могут иметь в основе территориальные уступки Украины.

"Мы хотим, чтобы Китай сыграл свою роль. Роль, которая подтвердит основополагающий принцип как для Китая, так и для Украины — территориальная целостность. Никакие компромиссы невозможны в отношении территориальной целостности Украины или любой другой страны мира", - заявил Кулеба, выступая в Мюнхене.

То есть украинский министр призвал Китай по факту просто примкнуть к западной точке зрения, а не выдвигать свои варианты. Но Мюнхенская конференция отчетливо показала, что между Западом и Китаем есть по этому вопросу серьезные разногласия - и даже прозвучал китайский намек, что западные страны ранее сорвали мирные переговоры.

Поэтому не исключено, что скоро появится некий альтернативный проект мирного урегулирования, выдвинутый Китаем. И высока вероятность, что он будет заранее согласован с Россией.

В то же время Китай вполне может выступать как некий представитель РФ в переговорах с Западом. И в этом смысле примечательно присутствие высокопоставленного китайского дипломата в Мюнхене - а особенно то, что львиная доля его заявлений была посвящена Украине.

Военные перспективы

Продолжаются разговоры о готовящемся (или уже длящемся, по версии официального Киева и ряда аналитиков) наступлении России.

Россия накопила авиационную группировку в 450 самолетов и 300 вертолетов, но массированный удар с воздуха по Киеву маловероятен, утверждает Главное управление разведки.

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, эти самолеты и вертолеты расположены в основном на территории РФ не менее чем в 200 километрах от границы, "сосредоточены в разных местах, но за пределами нашей досягаемости".

Юсов уточнил: последние оценки военных угроз безопасности Украины не указывают, что Россия планирует использовать все эти самолеты одновременно для массированной воздушной атаки. Но они могут быть использованы для поддержки наступления на востоке Украины, в первую очередь - на Донбассе.

Также военные эксперты комментируют официальное утверждение новых командующих военными округами РФ. Это может говорить о подготовке к новому крупномасштабному наступлению, делает вывод "Институт изучения войны" (США).

По мнению экспертов, минобороны РФ пытается более четко разграничить зоны ответственности каждого военного округа в Украине.

Кроме того, "Институт" считает, что все назначенные генералы - персоны относительно нейтральные в рамках конфликта между куратором ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и министерством обороны. Даже несмотря на связи командующего ЦВО Мордвичева с Кадыровым и главы ЗВО Никифорова - с Пригожиным.

"Назначение этих командиров не означает восстановление довоенного руководящего блока МО или расширение ультранационалистически настроенных силовиков", - считают в организации.

Напомним, вчера минобороны РФ официально подтвердило назначения новых глав округов.

Командующим Центрального военного округа стал Андрей Мордвичев, Западного - Евгений Никифоров, Южного - Сергей Кузовлев, Восточного - Рустам Мурадов. Все они де-факто командуют данными округами уже несколько месяцев, но теперь они лишились приставки "и.о."

В то же время перспективы большого наступления РФ пока туманны для Запада. Признаков того, что Россия его начнет к годовщине вторжения, нет, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

По его словам, сейчас у украинских границ не наблюдается такого большого скопления российских войск, как год назад.

В другом интервью Уоллес заявил и о том, что есть определенные проблемы с техникой у НАТО. Армии Альянса обнаружили, что не имеют танков, которые оперативно можно было бы поставить Киеву.

"Политики отправили своих военных на склады и обнаружили, что их танки не готовы или не отремонтированы для доставки в Украину. Или что на ремонт пушек или силовой установки понадобится определенное время... Существуют цифры, сколько танков имеет каждая страна. Но есть реальность, которая говорит нам, что очень мало из них пригодны к эксплуатации. Даже 14 танков Challenger для Украины мы не брали со складов, где они хранились, они были сняты с боевого дежурства", - пояснил он.

Об этом же говорил и министр обороны Германии Борис Писториус - он отмечал, что западным союзникам будет трудно собрать два полных батальона танков Leopard 2, чтобы отправить их в Украину, как было обещано.

Странам НАТО приходится признать, что за последние 30 лет их армии серьезно ослабели. По словам Уоллеса, это касается не только танков, но и боеприпасов и другой техники. Однако танки обязательно будут поставлены Украине, просто на это потребуется больше времени, заявил британский министр.

В целом, ситуация выглядит как проблемная с обоих сторон войны. Наверняка и Украина, и Россия попытаются ее переломить в ближайшие месяцы. Но если это не получится, то встанет вопрос о дальнейшей стратегии - либо готовить новые наступления и выстраивать стратегию для "долгой войны" на истощение, либо идти на переговоры.