Иностранный журналист побывал в бункере, где скрывался Владимир Зеленский. "Ни телефонов, ни света, ни сна", - так описывает обстановку в подземном бункере президента Украины корреспондент.

Материал о бункере опубликовало британское издание The Times под заголовком "Внутри военного бункера Зеленского в Украине: ни телефонов, ни света, ни сна".

"Наш политический редактор спускается в сердце киевской правительственной машины, чтобы убедиться, как управляется страна год спустя после начала войны", - начало материал издание.

Что поразило корреспондента в бункере больше всего - это царящий там тотальный мрак. Путь освещал только фонарик на телефоне сопровождающего охранника.

"Я предполагал, что темнота была временной мерой из-за последнего нападения, но мне сказали, что это постоянная функция", - сообщил журналист.

Кроме того, его впечатлили и беспрецедентные меры секретности, которыми окружен президентский бункер.

"Те, кого пригласили жить рядом с президентом в подземном бункере, должны были подписать соглашение о неразглашении, запрещающее им делиться какими-либо подробностями о дизайне бункера, местоположении или удобствах. Им даже не разрешалось говорить о еде, которую они ели", - перечисляет эти меры корреспондент.

Таким образом, констатирует он, изолированная внизу команда наблюдала за войной через свои смартфоны.

Весной мы сообщали, что Зеленский оборудовал свою ставку в киевском бункере, который способен выдержать ядерный удар.

Также тогда мы публиковали фото, как президент проводит из бункера совещания по видеосвязи.