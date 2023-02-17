Вступление Беларуси в войну в Украине на стороне России стало бы исторической ошибкой Минска.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в онлайн-выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Это будет большая ошибка Беларуси, большая историческая ошибка. Потому что одно дело, когда с их территории, из некоторых аэропортов летит авиация или летели ракеты. Территории, которые они не контролировали, они были под контролем России. Это одно дело. А другое дело, если ты сознательно идешь в наступление и приобщаешься к российским террористам. Ты в этот момент становишься террористом и таким образом исторически делаешь Беларусь частью террористического режима Путина и этой захватнической войны", - сказал Зеленский.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал условие для вступления армии Беларуси в войну в Украине на стороне РФ. По его словам, это возможно лишь если в отношении Беларуси будет совершена агрессия.

Кроме того, глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что наступление со стороны Беларуси - маловероятно, и "лишь попытка отвлечь и разделить киевские войска".

Тем временем война в Украине продолжается уже 359-й день. Мы следим за новостями 17 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 358-го дня войны. На днях РФ применила новую тактику для ударов по Украине. Если ранее ночью использовались "шахиды", а уже затем шла ракетная атака, то теперь противник совершил ночью ракетные удары без БПЛА. При этом военные считают, что россияне планируют нанести новый массированный удар 23-24 февраля.

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