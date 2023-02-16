Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал ряд заявлений по российско-украинской войне и отношениям с Западом.

Об этом пишет "БелТА".

Приводим ключевые из них:

1. На фоне грядущего визита президента США Джо Байдена в Польшу Лукашенко пригласил американского лидера в Беларусь, заявив, что на встречу также приедет и его российских коллега Владимир Путин.

"Встретимся здесь втроем: два "агрессора" и "миролюбивый" президент. Почему нет? Ради прекращения войны", - сказал он, добавив, что три президента могут "сесть и решить всю проблему".

2. Заявил, что мобилизацию в Беларуси "не объявляли и не собираемся ее проводить и объявлять", но добавил, что "к войне готовимся в плане того, чтобы на нас не была совершена агрессия".

(Напомним, ранее Лукашенко называл агрессию в адрес Беларуси единственным условием ее вступления в войну).

3. Лукашенко считает, что сейчас развивает не конфликт Запада и России, а конфликт "Запада против Востока в целом", а главное для Запада - противостояние не с Россией, а Китаем.

"Считайте, между Западом и Востоком в лице России и Китая. Можете Иран сюда ещё подключить и так далее. А наиболее острая фаза этого конфликта — конфликт между Москвой и Западом", - заявил он.

Ранее Лукашенко призвал страны ОДКБ определить свою позицию по войне в Украине.

Также сообщалось, что Лукашенко встречался с российскими военными на полигоне под Брестом.