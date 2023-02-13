Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил генсеку ОДКБ Имангали Тасмагамбетову, что страны организации должны определить свою позицию в отношении войны в Украине.

"Если кто-то думает, что конфликт Украины и России – это не наш конфликт, который тихонько где-то отсидимся, ничего такого. Так не будет! Придет время, буквально уже завтра, когда нужно будет определяться, занимать определенную позицию", – сказал белорусский президент.

Напомним, что летом в Кремле заявили, что не рассматривали вариант ввода сил ОДКБ в Украину.

Также отметим, что осенью Кыргызстан внезапно отменил учения ОДКБ на своей территории. В январе аналогично поступила и Армения.

Война в Украине продолжается уже 355-й день. Мы следим за новостями 13 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 354-го дня войны. Вчера на фронте самое большое число артобстрелов было на Купянском и Лиманском направлениях, где россияне ведут наступательные действия. На Бахмутском направлении не прекращается шквальный огонь со стороны россиян. За сутки они нанесли 167 ударов различными типами ствольной артиллерии.

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