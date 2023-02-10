Президент Беларуси Александр Лукашенко описал мир будущего. По его словам, люди там будут "вольготно жить и жиреть".

Об этом Лукашенко сказал на встрече с учеными, трансляция которой велась BBC.

"Завтра мир опять успокоится и будет почивать на лаврах, на тех достижениях, которые вы получили на сегодняшний момент. Тихо будет, спокойно, вольготно, все будут жить, жиреть в заново перераспределенном мире. Мир будет другой. Это уже никто сегодня не оспаривает", - пояснил президент Беларуси.

Ранее мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему предлагают заключить пакт о ненападении с Украиной. При этом Лукашенко высказался, что в Украине "продолжают готовить боевиков и экстремистов".

В ответ на заявление Лукашенко президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина не намерена нападать на Беларусь, а предложение такого пакта он опроверг.

Также "Страна" рассказывала, что Александр Лукашенко развенчал фейки о болезнях, которые ему приписывают его политические оппоненты. Им это "вылезет боком", считает Бацька.