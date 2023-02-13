МИД Франции призвал граждан срочно покинуть Беларусь в связи с военными действиями в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба французского внешнеполитического ведомства.

"В условиях вооруженного вторжения России в Украину и закрытия белорусского воздушного пространства любые поездки в Беларусь формально не приветствуются. Французов в Беларуси призывают без промедления покинуть страну автомобильным транспортом, через погранпереходы с Литвой, Польшей или Латвией. В случае необходимости пассажиры, прибывающие воздушным транспортом, должны оформить выездную визу в службах МВД Республики Беларусь", - сообщает МИД Франции.

Границы с Литвой и Латвией остаются открытыми. Единственный пункт пропуска, доступный путешественникам, которые едут в Польшу, это Брест-Тересполь, добавили в ведомстве.

Напомним, ранее США призвали граждан покинуть Россию.

Война в Украине продолжается уже 355-й день. Мы следим за новостями 13 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 352-го дня войны. Вчера на фронте самое большое число артобстрелов было на Купянском и Лиманском направлениях, где россияне ведут наступательные действия. На Бахмутском направлении не прекращается шквальный огонь со стороны россиян. За сутки они нанесли 167 ударов различными типами ствольной артиллерии.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о последних событиях и ситуации на фронте.