Россияне начали имитировать взлет истребителя МиГ-31К во время взлетов машин других типов, не несущих гиперзвуковые ракеты "Кинжал", чтобы обмануть украинское ПВО.

Об этом предупреждает в Telegram мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Целью этих акций, вероятнее всего, было спровоцировать ложную воздушную тревогу в Украине, что и удалось сделать.

"Вчера во второй половине дня мы сообщили о двух групповых вылетах авиации ВКС РФ с аэродрома Мачулищи в 13 и 16 часов. Эти вылеты имели ряд странностей, на которые мы впоследствии обратили внимание (самое очевидное - они не вернулись в Мачулищи). Можно было подумать, что МиГи улетели в РФ или упали в болото, но ситуация иная. Вылеты авиации действительно были, но вчера утром в Мачулищи из Барановичей прилетела группа истребителей. На протяжении дня эти истребители совершали взлёты с аэродрома Мачулищи и звук взлета был крайне похож на МиГ-31К и А-50. Мы считаем, что вчера истребители из Барановичей, на аэродроме в Мачулищах проводили тренировочно-имитационные вылеты. И очень вероятно, целью было сымитировать МиГ-31К при взлете стандартного истребителя типа Су. В данном случае крайне сложно было отличить Су от МиГ без визуального наблюдения", - считают наблюдатели.

Напомним, накануне в Беларуси два раза за день сообщали о взлете российских истребителей и самолета-разведчика. Из-за этого по всей Украине объявили воздушную тревогу.

Ранее "Страна" рассказывала о последствиях массированной ракетной атаки РФ, которой подверглась вчера Украина.