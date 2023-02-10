В Беларуси уже второй раз за день сообщают о взлете российских истребителей и самолета-разведчика. Из-за этого по всей Украине объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

По их данным, самолет ДРЛО А-50У ВКС РФ поднялся в небо в 13:00 с аэродрома Мачулищи.

А в 13:05, 13:13 и 13:15 зафиксированы взлеты трех истребителей МИГ 31К, которые могут переносить гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

В связи с этим по всей Украине объявляется воздушная тревога.

Отметим, что с утра Украина подвергается очередному ракетному обстрелу, о последствиях которого мы рассказывали. Уже известно об ударах по ТЭС и ГЭС.

Война в Украине продолжается уже 352-й день. Мы следим за новостями 10 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 351-го дня войны. Основные бои идут в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. В интервью Spiegel Владимир Зеленский сообщил, что удержание Бахмута помогает выиграть время до новых поставок оружия. По его словам, украинские военные и спецслужбы не согласны с советами оставить город. Тем временем в северных районах Украины, Черниговской и Харьковской областях, увеличились обстрелы РФ.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует последние события и ситуацию на фронте.