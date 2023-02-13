Гражданам США, находящимся сейчас в России, следует немедленно покинуть страну.

Об этом говорится в предупреждении, опубликованном посольством США.

В предупреждении заявляется, что российские власти могут отказать находящимся в России американцам в признании двойного гражданства, лишить их доступа к консульской помощи США, а также подвергнуть их мобилизации и воспрепятствовать их выезду из страны.

"Не въезжайте в РФ из-за непредсказуемых последствий вторжения российской армии в Украину, угрозы преследования и задержания граждан США сотрудниками местных служб безопасности, ограничения полетов в Россию и из России. Граждане США, проживающие или путешествующие в России, должны немедленно покинуть страну", - говорится в сообщении.

Как писала "Страна", в конце сентября прошлого гола посольство США в РФ уже призывало американских граждан немедленно покинуть Россию.

В октябре 2022 года, посольство США призвало своих граждан покинуть территорию Украины, как только это будет безопасно.

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