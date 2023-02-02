Министерство обороны Беларуси объявило о завершении совместных учений с российскими военными.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

"Совместное летно-тактическое обучение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации завершено", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что считают проведенные учения успешными. Там заявили, что учения носили оборонительный характер и были направлены на обеспечение безопасности России и Беларуси.

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