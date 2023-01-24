Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова президента Беларуси Александра Лукашенко, который заявил о поступающих ему предложениях заключить пакт о ненападении с Украиной.

Он заявил, что Украина не намерена нападать на Беларусь, а предложение такого пакта отрицает.

"Все, что Украина официально предлагает, вы слышите. Мы нападать на Беларусь не собираемся и никогда не собирались. Нет таких намерений. И это главный сигнал от всего украинского народа. Для нас очень важно, чтобы Беларусь не потеряла свою независимость", - заявил Зеленский на пресс-конференции.

Ранее Лукашенко заявил о поступающих ему предложениях заключить пакт о ненападении с Украиной. При этом, от кого поступают такие предложения, он не уточнил.

Напомним, сегодня в погранкомитете Беларуси заявили, что у украинско-белорусской границы сосредоточены 17,2 тысячи украинских военных.

По данным американского Института изучения войны, РФ может снова вторгнуться в Украину через Беларусь к концу 2023 года. При этом в ГУР считают, что угрозы вторжения России со стороны Беларуси нет.

Война в Украине продолжается уже 335-й день. Мы следим за новостями 24 января в своем онлайне.