Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал условие для вступления армии Беларуси в войну в Украине на стороне РФ.

Об этом сообщает "БелТА".

По его словам, это возможно лишь если в отношении Беларуси будет совершена агрессия.

"Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайший. И война приобретет совсем другой характер", - заявил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко призвал страны ОДКБ определить свою позицию по войне в Украине.

Ранее мы писали, что осенью Кыргызстан внезапно отменил учения ОДКБ на своей территории. В январе аналогично поступила и Армения.

Война в Украине продолжается уже 358-й день. Мы следим за новостями 16 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 357-го дня войны. Над Украиной снова летали "неопознанные летающие объекты" - предположительно запущенные россиянами воздушные шары. В Брюсселе продолжалось заседание контактной группы по военной помощи Украине - "Рамштайн". Там страны-участницы подписали контракты о наращивании производства боеприпасов. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина будет готова начать свое контрнаступление через несколько месяцев.

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