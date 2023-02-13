Канада рекомендует своим гражданам немедленно уехать из Беларуси из-за риска выборочного применения местных законов и российско-украинской войны.

Об этом заявил МИД страны.

Канадцам также советуют избегать путешествий в страну. Посольство Канады в Польше ограничено в возможности оказывать помощь.

Гражданам Канады рекомендуют покинуть Беларусь коммерческим транспортом.

Ранее аналогичные решения в отношении своих граждан в Беларуси приняли США и Франция.

Также Евросоюз согласовывает новые санкции против Беларуси и РФ.

Война в Украине продолжается уже 355-й день. Мы следим за новостями 13 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 354-го дня войны. Вчера на фронте самое большое число артобстрелов было на Купянском и Лиманском направлениях, где россияне ведут наступательные действия. На Бахмутском направлении не прекращается шквальный огонь со стороны россиян. За сутки они нанесли 167 ударов различными типами ствольной артиллерии.

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